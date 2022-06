L’amministrazione Menesini rimborserà in modo consistente le rette di frequenza degli asili nido per i prossimi due anni, grazie ad importanti risorse, pari a quasi 500 mila euro, provenienti dal Miur (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) nell’ambito del ‘Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione per i bambini e le bambine 0-6 anni’. Delle risorse ricevute 222.812,14 euro saranno destinati al rimborso delle rette dell’anno educativo 2022/2023 e 256.334,68 euro al rimborso delle rette per l’anno educativo 2023/2024.

Il rimborso sarà destinato alle famiglie dei bambini iscritti all’asilo nido pubblico “Sebastiano Galli” e agli asili nido privati accreditati presso l’Ente le cui famiglie usufruiscono dei buoni servizio regionali o dei voucher comunali e a tutte le altre famiglie residenti nel Comune di Capannori con bambini iscritti agli asili privati autorizzati ed accreditati presso l’Ente che non rientrano nelle due misure suddette e con un ISEE del minore iscritto al nido inferiore a 30.000 euro.

Per usufruire dei bonus economici le famiglie dovranno essere in regola con i pagamenti delle rette.

“Anche per i prossimi due anni, ma in modo più cospicuo rispetto agli anni scorsi, abbiamo scelto di utilizzare le importanti risorse provenienti dai fondi Miur destinate all’educazione e all’istruzione dei bambini fino a 6 anni per rimborsare alle famiglie quote consistenti delle rette versate per l’asilo nido – spiega l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti -. Una scelta precisa che nasce dalla ferma convinzione che i servizi per la prima infanzia e, in primo luogo, i nidi, svolgono una fondamentale funzione pedagogica e, al contempo sociale, perchè rappresentano anche un sostegno per i genitori con bambini piccoli nel conciliare al meglio i tempi di vita con i tempi di lavoro”.