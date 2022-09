IL COMUNE DI CAPANNORI INTENDE PARTECIPARE AL BANDO MINISTERIALE ‘GIOVANI IN BIBLIOTECA 2022’.

IL COMUNE INTENDE PARTECIPARE AL BANDO MINISTERIALE ‘GIOVANI IN BIBLIOTECA 2022’. EMESSO UN AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE

L’amministrazione comunale intende partecipare con un apposito progetto al bando ‘Giovani in biblioteca 2022’ emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche giovanili ed il servizio civile universale che ha come obiettivo il finanziamento di progetti che potenzino l’offerta di opportunità per i giovani all’interno delle biblioteche pubbliche, che vadano ad incontrare un target di giovani compresi tra i 14 ed i 35 anni, mediante progetti ed iniziative che sviluppino e potenzino la coesione sociale.

A questo fine il Comune ha pubblicato un avviso pubblico rivolto ad enti del Terzo Settore per l’individuazione di partner interessati a dar vita ad una co-progettazione.

“Le biblioteche rappresentano un luogo di incontro e di scambio culturale fondamentale per la realtà giovanile del nostro territorio – spiega il vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi -. Per questo vogliamo cogliere l’importante opportunità data dal bando ministeriale, coinvolgendo anche soggetti del terzo settore, per ottenere finanziamenti con cui realizzare iniziative di valorizzazione della rete bibliotecaria comunale di Capannori, composta dalla biblioteca centrale “Ungaretti” situata all’interno del Polo Culturale Artemisia di Tassignano e dalle due biblioteche decentrate ‘Mario Tobino’ di Camigliano e ‘Il Melograno’ di San Leonardo in Treponzio. In particolare intendiamo realizzare azioni volte a rendere gli spazi bibliotecari più inclusivi, attrattivi, innovativi e accessibili, proponendo nuove offerte culturali e nuove iniziative volte all’incontro e alla socializzazione dei giovani, affinché la biblioteca oltre che luogo di studio diventi sempre più anche uno spazio di aggregazione giovanile” .

I soggetti interessati a partecipare all’avviso pubblico possono candidarsi entro il prossimo 27 settembre presentando domanda da redigere su un apposito modulo a cui deve essere allegato il curriculum vitae del soggetto giuridico proponente ed una descrizione sintetica della proposta progettuale.

La domanda deve essere inviata a mezzo PEC al Comune di Capannori all’indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it – da indirizzare in competenza a Ufficio Nuove Cittadinanze, Innovazione Civica, Associazionismo, Sport e Politiche Giovanili inserendo come oggetto “Avviso pubblico Giovani in Biblioteca 2022”.

L’avviso pubblico e il fac simile della domanda di candidatura sono pubblicati all’Albo Pretorio Online del Comune.

Per informazioni è possibile rivolgersi al polo culturale Artèmisia tel 0583 936427