IL COMUNE DI CAPANNORI INSTALLERA’ SUL TERRITORIO 29 POSTAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

Giordano Del Chiaro: “L’obiettivo è promuovere una mobilità sostenibile e ridurre le emissioni di inquinanti per migliorare la qualità dell’aria”

L’amministrazione Menesini installerà sul territorio comunale 29 postazioni di ricarica per veicoli elettrici accessibili al pubblico grazie ad un accordo stipulato con la Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. Scrl) avendo partecipato ad una gara europea indetta dalla stessa società, aggiudicandosi il finanziamento necessario alla realizzazione di questa infrastruttura elettrica. Le colonnine di ricarica saranno quindi installate a costo zero per il Comune a partire dall’estate lungo viabilità comunali e parcheggi pubblici dalla C.E.T. che si occuperà anche della loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

“Dotare il nostro territorio, da nord a sud, di una rete di punti di ricarica di autoveicoli elettrici accessibili al pubblico è un’azione molto importante, perché ha l’obiettivo di favorire gli spostamenti di coloro che possiedono un mezzo ad alimentazione elettrica, che sono sempre di più, anche alla luce dei vari incentivi previsti per l’acquisto di questa tipologia di mezzi – spiega l’assessore alla mobilità, Giordano Del Chiaro -. La presenza di una infrastruttura di questo tipo diffusa sul territorio agevolerà quindi chi ha un’auto elettrica o ha intenzione di acquistarla rendendo più semplice ed agevole la ricarica del mezzo e quindi il suo utilizzo. Più in generale, il nostro fine è sostenere concretamente lo sviluppo di una mobilità più sostenibile e ridurre le emissioni di inquinanti, in particolare le PM 10, per migliorare la qualità dell’aria del nostro territorio”.

Di seguito l’ubicazione delle 29 postazioni di ricarica elettrica: Matraia: parcheggio presso Le Colonne; Marlia: piazza del Mercato, nuovo parco di via della Chiesa, parcheggio scuola primaria via della Rimembranza; Segromigno in Monte Parco Lazzareschi, Parco Pandora; Segromigno in Piano: piazza Michela Fanini; Lappato: parcheggio via Pesciatina; Lammari: piazza Caduti di Nassiryia, parcheggio campo sportivo; Lunata: parcheggio via della Chiesa; Borgonuovo: parcheggio; Capannori: piazza Aldo Moro, parcheggio della piscina, parcheggio parco pubblico; Tassignano: stazione ferroviaria, Polo culturale Artèmisia; Pieve San Paolo: via del Corpus Domini; Santa Margherita: parcheggio del cimitero; Carraia: PIP di Carraia (2 colonnine); Frizzone: uscita autostrada; Guamo: parcheggio via di Vorno, parcheggio via di Sottopoggio; Massa Macinaia: parcheggio del cimitero; San Leonardo in Treponzio: parcheggio scuole secondarie di primo grado; Sant’Andrea di Compito: parcheggio via della Torre; Colle di Compito: parcheggio di via Nuova; Castelvecchio di Compito: parcheggio piazza Signorina Gina.