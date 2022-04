IL COMUNE DI CAPANNORI HA STANZIATO UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI 35 MILA EURO PER LA RISTRUTTURAZIONE DI DUE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

I lavori saranno eseguiti da Erp e termineranno entro l’anno in corso. In totale a Capannori gli alloggi Erp di ‘risulta’ sono 19

L’amministrazione Menesini ha stanziato un contributo straordinario di 35 mila euro a favore di Erp, soggetto gestore dell’edilizia residenziale pubblica, per la ristrutturazione di due immobili di edilizia popolare di ‘risulta’, ovvero attualmente liberi e che possono essere nuovamente assegnati solo dopo la loro ristrutturazione. Si tratta di due appartamenti situati, uno, nella frazione di Capannori e, l’atlro nella frazione di Marlia. I lavori di ristrutturazione saranno eseguiti da Erp entro l’anno. I due alloggi saranno successivamente riassegnati dal Comune. Attualmente gli alloggi Erp di ‘risulta’ a Capannori sono 19: per 6 alloggi sono in corso le manutenzioni che saranno ultimate a breve, per 7 alloggi si attendono i finanziamenti, 4 alloggi saranno ristrutturati con i fondi del Pnrr e 2 con fondi comunali.

“Con lo stanziamento straordinario di queste risorse vogliamo contribuire concretamente alla ristrutturazione di due alloggi di edilizia residenziale pubblica per poterli di nuovo mettere a disposizione di famiglie del territorio che si trovano in difficoltà – afferma l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo -. Gli alloggi infatti per essere di nuovo assegnati devono prima essere ristrutturati. Erp inoltre procederà alla ristrutturazione di altri alloggi grazie a fondi regionali, nazionali e del Pnrr in modo da rendere disponibili altre abitazioni sul nostro territorio e soddisfare così le necessità abitative di altre famiglie a basso reddito”.