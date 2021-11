IL COMUNE DI CAPANNORI HA OTTENUTO UN FINANZIAMENTO MINISTERIALE DI CIRCA 5 MILIONI DI EURO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L’AMPLIAMENTO DI ALCUNE SCUOLE

Sono le scuole primarie di S.Colombano, Segromigno in Monte e Massa Macinaia e la scuola dell’infanzia di Colognora di Compito.

Il Comune si è aggiudicato, tramite un bando del Ministero dell’interno, un finanziamento di circa 5 milioni di euro per la messa in sicurezza, l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico, la ristrutturazione igienico sanitaria e l’adeguamento alla normativa antincendio di quattro scuole del territorio.

Saranno interessate da questi importanti interventi le scuole primarie di S.Colombano, Segromigno in Monte e Massa Macinaia e la scuola dell’infanzia di Colognora di Compito. La primaria di S.Colombano e la scuola dell’infanzia di Colognora saranno anche ampliate.

“E’ con grande soddisfazione che abbiamo appreso di aver ottenuto questo considerevole finanziamento ministeriale che ci consente di realizzare opere di grande importanza per quattro scuole del nostro territorio – afferma l’assessore all’edilizia scolastica, Francesco Cecchetti-. Opere che andranno a migliorare notevolmente la sicurezza, l’efficienza energetica e i servizi di questi istituti e, in due casi, a creare anche nuovi spazi per la didattica. Il nostro obiettivo è assicurare ai bambini e ai ragazzi spazi scolastici sempre più moderni, sicuri, efficienti e al passo con i tempi e lo perseguiamo con grande impegno e costanza come dimostra l’ottenimento di questo importante finanziamento e di altri, come quelli, ad esempio, con cui andremo a realizzare le nuove sedi della scuola secondaria di primo grado di Capannori e del liceo scientifico Majorana”.

Nel dettaglio per quanto riguarda la primaria di S.Colombano si prevede la demolizione dell’esistente controsoffitto e la successiva messa in opera di controsoffitto antisismico fonoassorbente, la realizzazione di una nuova mensa a servizio della scuola con annesso locale sporzionamento pietanze e servizi igienici per il personale addetto, oltre ad un locale spogliatoio, separato con idoneo disimpegno dal locale mensa dotato di doccia e servizi igienici. In programma anche la realizzazione dell’impianto antincendio a servizio dell’edificio esistente e del nuovo ampliamento, l’installazione di una nuova caldaia a condensazione e di pannelli fotovoltaici.

Per la scuola primaria di Segromigno in Monte si prevede la messa in opera di betoncino armato con fibre di vetro sulla muratura portante, il consolidamento di una parte delle fondazioni, interventi di messa in sicurezza contro lo sfondellamento dei solai, l’ammodernamento degli impianti elettrico, trasmissione dati e illuminazione, il rifacimento completo della centrale termica esistente e la sostituzione di alcuni infissi.

Il progetto di ristrutturazione per la scuola primaria di Massa Macinaia prevede il rifacimento del solaio di copertura e del solaio di sottotetto, la ristrutturazione e il recupero dei locali del seminterrato per le attività didattiche, la messa in opera di betoncino armato con fibre di vetro sulla muratura portante, il miglioramento delle prestazioni termiche dell’edificio mediante la realizzazione di cappotto termico sulle pareti perimetrali, la coibentazione del solaio di sottotetto e del solaio di copertura e l’installazione di una nuova caldaia a condensazione. Sarà anche realizzato un impianto antincendio con idranti, vasca di accumulo, gruppo pompe, segnaletica, saranno sostituiti alcuni infissi e ristrutturati i servizi igienici.

Per quanto riguarda infine la scuola dell’infanzia di Colognora di Compito si prevede la realizzazione di un ampliamento con struttura in calcestruzzo armato, che andrà ad ospitare la mensa con annessi locali di servizio ed una nuova aula, l’adeguamento sismico del fabbricato esistente mediante messa in opera di betoncino armato sulla muratura portante e la rimodulazione delle aperture esistenti, l’adeguamento delle vie di esodo e la realizzazione di opere di completamento dell’impianto antincendio nonchè la realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento a pavimento con installazione di una nuova caldaia a condensazione. In programma, inoltre, la realizzazione dell’impianto elettrico con installazione di un nuovo quadro e sostituzione dei corpi illuminanti, la sostituzione degli infissi esistenti e il rifacimento e potenziamento dei servizi igienici.