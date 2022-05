IL COMUNE DI CAPANNORI ASSEGNERA’ VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ALLE FAMIGLIE A BASSO REDDITO

In base all’Isee del nucleo familiare

L’amministrazione Menesini intende contribuire alle spese che le famiglie a basso reddito dovranno sostenere per l’iscrizione dei bambini e dei ragazzi dai 3 ai 14 anni alle attività estive attraverso l’erogazione di voucher compartecipativi. I voucher, per un importo totale di 30 mila euro messo a disposizione dal Comune, saranno assegnati in maniera proporzionale in base alle fasce Isee fino a 15 mila euro di Isee massimo.

Per ogni bambino che avrà frequentato un centro estivo per almeno due settimane o dieci giorni non consecutivi potrà essere erogato un voucher di 130 euro (Isee tra 0 e 7.500 euro) o di 100 euro (Isee tra 7.500,01 e 15.000 euro.).

Il contributo ammonterà a 150 euro per ogni bambino che abbia una disabilità certificata (ai sensi della legge 104 del 1992).

“I centri estivi rappresentano un’opportunità importante di socialità e aggregazione per tutti i bambini ed i ragazzi consentendo loro di trascorrere un’estate in compagnia dei propri coetanei svolgendo attività educative e ludico-ricreative – spiega il vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi -. Attività importanti rivolte anche a bambini e ragazzi con disabilità e questo è un aspetto molto importante ai fini dell’inclusione. Le attività estive rappresentano da sempre anche un supporto alle famiglie nella conciliazione famiglia-lavoro, offrendo un percorso di continuità dopo la conclusione dell’anno scolastico. Per permettere a tutti di frequentare i centri estivi

anche quest’anno abbiamo previsto forme di agevolazione per le famiglie a basso reddito attraverso voucher in base all’Isee del nucleo familiare”.

I voucher saranno erogati seguendo una graduatoria redatta in base al valore dell’ISEE del nucleo familiare, fino ad esaurimento della disponibilità economica. Il voucher assegnato alla famiglia non potrà in nessun caso superare la spesa totale relativa alle iscrizioni del figlio o dei figli alle attività estive. Qualora la spesa sostenuta dalla famiglia fosse inferiore al voucher erogato, quest’ultimo sarà rimodulato in modo da non superare l’importo effettivamente sostenuto. Per usufruire del contributo le famiglie dovranno dimostrare la frequenza del figlio alle attività estive per un periodo non inferiore alle due settimane o 10 giorni non consecutivi, secondo la tariffazione del centro estivo.

A partire dalla prossima settimana sul sito internet del Comune nella sezione ‘Giovani’ saranno disponibili le informazioni per la presentazione della domanda di contributo. Per informazioni tel. 331 6578335; mail giovani@comune.capannori.lu.it .

Capannori, 28 maggio 2022