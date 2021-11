Il Comune di Bagni di Lucca celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Il 25 Novembre, data della ricorrenza della giornata internazionale di lotta alla violenza di genere, il Comune di Bagni di Lucca inizierà la sensibilizzazione con l’illuminazione di rosso del Ponte delle Catene.

Proseguirà venerdì 26 Novembre, alle ore 21:00, presso il Casinò di Ponte a Serraglio con un incontro pubblico con l’Associazione Non ti Scordar di Te di Gallicano, attiva in Valle del Serchio da oltre 8 anni e dal 2020 riconosciuta ufficiale come Centro Antiviolenza dalla Regione Toscana.

Interverranno Stella Adami, Presidente dell’associazione, e altre donne quotidianamente impegnate nel sostegno delle vittime e nella lotta alla violenza. Racconteranno il proprio lavoro dalle origini fino ad oggi, spiegando come il centro di ascolto di Ponte di Campia è divenuto centro antiviolenza e come operano sul territorio della Valle del Serchio.

Un importante momento di informazione e sensibilizzazione, ma anche di celebrazione del duro lavoro di chi lotta in prima linea contro la violenza.

Il Domenica 28 novembre alle 21.00 invece il tema della violenza verrà affrontato presso il Teatro Accademico all’interno della rassegna Teatro scuola. Andrà in scena lo spettacolo “Ti chiamo Poesia” a cura della compagnia Il circo e la Luna; uno spettacolo adatto a ragazzi e adulti che propone un viaggio attraverso i secoli che descrive la poesia al femminile; una riflessione sulla figura della donna attraverso il tempo nella settimana dedicata al contrasto della violenza di genere.