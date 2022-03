Il Comune chiama a raccolta giovani band e artisti singoli locali

Il Comune chiama a raccolta giovani band e artisti singoli locali

per esibirsi sul palco di Ripartire Festival- il diritto di essere giovani

Ripartire Festival scalda i motori. L’evento dedicato alle politiche giovanili, che lo scorso anno ha avuto un esordio molto partecipato, con oltre 2000 presenze, chiama a raccolta i ragazzi e le ragazze e lo fa con un avviso rivolto a band o artisti singoli locali, per dare la possibilità a sei di loro (gruppi o singoli) di esibirsi nel corso delle serate dell’evento, in programma l’8 e il 9 aprile, e il 25 aprile.

Per partecipare i giovani dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione entro martedì prossimo 8 marzo, compilando il form di iscrizione pubblicato sul sito del Comune, completo di file video in cui la band o l’artista suona, dal vivo, almeno due brani, di cui almeno uno originale. Nel form dovrà essere indicato il genere musicale cui la band o l’artista si ispira, i riferimenti al contenuto dei testi, oltre a ogni notizia utile a valutarne le esperienze.

Il form dovrà inoltre contenere la dichiarazione di avere almeno 8 brani – di cui almeno 3 originali – da poter eseguire nel concerto dal vivo, e la durata di ciascuno.

“Stiamo costruendo questo secondo appuntamento con Ripartire Festival gomito a gomito con le associazioni, gli Enti del terzo settore e le scuole del territorio – spiega il consigliere con delega alle politiche giovanili Daniele Bianucci – . Sveleremo il programma più avanti, ma fin da ora possiamo dire che la formula sarà quella dello scorso anno, che unirà momenti di riflessione, dibattito, laboratori e incontri a momenti dedicati alla musica dei gruppi e degli autori locali giovani e giovanissimi. Ci sarà ancora più spazio per l’espressione dei giovani, quindi non solo musica, ma anche altre forme artistiche come il fumetto, la fotografia, etc. Insomma, Ripartire Festival sarà, quest’anno, ancora più coinvolgente e ci auguriamo che in tanti rispondano all’invito a mettersi in gioco e partecipare”.

Tutte le informazioni e il form per iscriversi sono reperibili sul sito del Comune alla pagina https://www.comune.lucca.it/ flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/IDPagina/22483