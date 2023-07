Il Comune avrà presto un nuovo ruolo dirigente a tempo determinato

La giunta Pardini mette mano a un nuovo importante rafforzamento della struttura dell’amministrazione che in questo momento vede presenti solo 8 posizioni dirigenziali di ruolo rispetto alle 10 totali previste dalla dotazione organica dell’ente. Le 8 posizioni sono ricoperte da dirigenti a tempo indeterminato più una a tempo determinato.

L’assenza di uno degli otto dirigenti di ruolo, da qualche settimana in aspettativa – peraltro in possesso di un profilo tecnico specializzato – ha sovraccaricato gli altri vertici amministrativi comunali mentre due settori strategici per l’amministrazione come l’urbanistica (con il Piano operativo) e la mobilità hanno necessità di particolare attenzione. Si è determinata così la necessità di provvedere velocemente a una modifica della struttura organizzativa e alla selezione di una nuova posizione dirigenziale a tempo determinato che sarà posta a capo del nuovo settore urbanistica, separato da edilizia privata e ambiente (settore 7).

Sarà così costituito il settore 10 articolato nell’unità operativa strumenti urbanistici – ufficio di piano – ufficio garante dell’informazione e della partecipazione. Il nuovo dirigente a contratto sarà scelto tramite una selezione interna all’ente e, se questa dovesse dare esito negativo, sarà individuato con una selezione esterna. La seconda novità riguarda l’unità operativa mobilità e strategie per la città che lascia il settore 6 per essere collocata nel settore 9 (PNRR mobilità stazione unica appaltante, contratti e patrimonio).