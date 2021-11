Il Comune apre le porte ai rappresentanti di istituto e di classe delle scuole superiori:

appuntamento venerdì 3 dicembre a Villa Bottini

Porte aperte dell’amministrazione comunale ai rappresentanti d’istituto e di classe, che sono stati appena eletti nelle scuole superiori di Lucca. Ad invitarli ad un incontro è il consigliere delegato alle politiche giovanili, Daniele Bianucci.

L’appuntamento è per venerdì prossimo (3 dicembre), alle ore 15.00, a Villa Bottini, nel centro storico. In un primo momento l’incontro si sarebbe dovuto tenere nell’auditorium di San Romano, ma a causa di un problema logistico, il confronto si svolgerà invece nella struttura di via Elisa.

All’incontro porterà il saluto anche il sindaco Alessandro Tambellini e sono stati invitati pure i consiglieri provinciali Teresa Leone e Andrea Bonfanti, che per la Provincia (Ente competente per le scuole superiori) si occupano di programmazione della rete scolastica e di edilizia e trasporto scolastici.

“Nelle scorse settimane, gli studenti degli istituti superiori anche del territorio del comune di Lucca hanno eletto i propri rappresentanti ai consigli di classe e d’istituto, e alla consulta provinciale – spiega Daniele Bianucci – . Siamo convinti si tratti di un’occasione importante di protagonismo dei giovani, scelti in maniera democratica per farsi carico dei problemi, dei progetti e dei sogni dei loro coetanei. Per questo, abbiamo aperto loro le porte del municipio: che è la casa di tutte le cittadine e di tutti i cittadini. Vorremmo infatti che le nuove generazioni sentissero sempre di più vicine le istituzioni alle loro problematiche e ai loro interessi: il nostro impegno va proprio in tale direzione”.

Per ulteriori informazioni, e per confermare la propria presenza, si può fare riferimento alla mail politichegiovanili@comune. lucca.it.