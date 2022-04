Il Comune aderisce al programma SportCity

Il Comune aderisce al programma SportCity per la promozione

dello sport a livello sociale e come elemento di rigenerazione urbana

Lucca diventa partner del programma SportCity promosso dall’omologa Fondazione nazionale per far sì che le città abbiano nello sport un obiettivo prioritario dell’attività-amministrativa, come investimento dello sviluppo del proprio tessuto urbano, economico e sociale. La Fondazione SportCity, che collabora con realtà come l’intergruppo parlamentare “Qualità della vita nelle città”, Cultura Italiae e Anci, si occupa fra l’altro della gestione e valorizzazione dei luoghi per lo sport, dei parchi 3.0 certificati, che promuovano sport e benessere, sostenibilità, tecnologia e di rigenerazione urbana.

Questo pomeriggio (12 aprile) c’è stata la firma della dichiarazione SportCity, che impegna il Comune a sviluppare e rafforzare una serie di azioni fra cui la promozione dello sport presso tutte le fasce sociali, eliminando le forme di discriminazione o marginalità e favorendo la promozione della tolleranza, del rispetto e dell’inclusione sociale come obiettivo prioritario dello sviluppo del concetto di comunità sportiva. La mission è quella di promuovere lo sport come uno dei mezzi per la coesione sociale e di utilizzare per la pratica sportiva non solo gli impianti deputati, ma anche gli spazi verdi e il paesaggio, che diventano così altrettanti mezzi di promozione.

Il Comune si è impegnato a rendere pienamente accessibili a tutti i cittadini, senza esclusione di età, sesso, nazionalità e censo, gli impianti sportivi, gli spazi verdi, il tessuto urbano, sostenendo eventi sportivi per la cittadinanza, coinvolgendo attivamente le comunità al fine di rafforzare la coesione sociale e di guidare azioni per la promozione della pratica sportiva.