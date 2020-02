Il Comitato Scuola Seravezza invita la cittadinanza al funerale della Scuola Frediani

La cittadinanza, tutta, è invitata al funerale della Scuola Ermenegildo Frediani, trasferita d’urgenza, in codice rosso, alla Italo Calvino di Ripa, dove il suo cuore ha definitivamente cessato di battere!

Cosa succede adesso?

Adesso, a mezzo stampa, maggioranza e opposizione, a suon di solenni strombazzate, si rendono conto di aver perso uno dei plessi cardine del Comune, e iniziano tutta una serie di recriminazioni reciproche e promesse pre-elettorali che sappiamo già essere pressoché irrealizzabili. L’unica immagine che vi riassume è quella degli avvoltoi sopra la carcassa di un animale!

Cari rappresentanti politici, non ci siete affatto piaciuti! E questo vale per maggioranza ed opposizione. Spesso, e a chiare lettere, abbiamo ribadito che il luogo deputato per la battaglia contro la chiusura della Frediani, era il consiglio comunale. Siamo spiacenti, non abbiamo mai visto nessuno fare le barricate. Noi genitori abbiamo chiesto incontri, delucidazioni, chiarimenti ma poi tutto si è concluso lì, esattamente un metro dopo la telecamera!

Siamo arrabbiati, molto arrabbiati con tutti voi!

Qualcuno ha ben compreso che con tutti gli anni necessari per ricostruire la Scuola Frediani, c’è il rischio che molti cittadini abbandonino il paese dal momento che stanno chiudendo un sacco di attività e che resteremo privi dei servizi principali?

Siamo certi che qualcuno bofonchierà, dicendo che è impossibile, o peggio, che non è vero. Noi, invece, desideriamo fare mente locale su quanto di bene è stato fatto per Seravezza. Ecco un elenco dei servizi che, in questi ultimi anni, sono venuti a mancare nel capoluogo, di conseguenza, chiusura dopo chiusura, spostamento dopo spostamento, si è progressivamente svuotato il centro cittadino:

– Direzione Didattica;

– Scuole Medie;

– Scuola Primaria E. Frediani;

– Delle scuole della montagna è rimasta attiva solo la scuola d’infanzia di Basati;

– Polizia Municipale;

– Protezione Civile;

– Tesoreria;

– Forestale dello Stato;

– Parco;

– Ufficio Formazione dell’Unione dei Comuni;

Ora una domanda sorge spontanea: ma di quali progetti faraonici state parlando se non ci sono coperture finanziarie? Sappiamo bene che si tratta di puri proclami e che tali resteranno, non siete stati nemmeno in grado di farci avere due aule in piu’, nel plesso di Ripa, nei tempi che, sempre voi, avevate previsto, pur sapendo (e ciò non vi spaventa affatto) che quello che resta della Frediani è spalmato su due plessi, con tutti i disagi che ciò comporta, e una classe è stipata in una ex dispensa.

Dovete smetterla di prenderci in giro!

L’unica persona a fare informazione libera, che spesso si trova a contestare ogni vostra dichiarazione non esattamente rispondente al vero, è il Geom. Vittorio Tarabella, che ha il suo bel da fare anche solo a tenerci aggiornati tramite i social network e magari, almeno noi ne siamo certi, qualcuno di voi pensa pure che di politica si discuta soprattutto in quella sede!

La Scuola Frediani è MORTA come tante altre scuole del Comune e ciò, ora è chiaro a tutti, non dipende dal calo demografico o strutturale, come vorreste farci credere, ma è solo da attribuire ad una gestione fallimentare del comparto, che la maggioranza non degna nemmeno di un assessorato! Le scuole della piana sono al collasso, classi pollaio e nessun altro spazio dove poter effettuare attività alternative.

No, non è questa la scuola che un genitore desidera per i propri figli!

Ora chiediamo dei fatti, chiediamo di essere convocati, di visionare i progetti, probabilmente incaricheremo degli esperti che vi stiano con il fiato sul collo solo per farci capire che ogni virgola che scriverete sulla stampa, equivalga alla sacrosanta verità. A questo siamo giunti, dal momento che dovevamo essere periodicamente informati sulle sorti della Frediani e invece stiamo ancora aspettando una convocazione, peraltro ancora non sappiamo quale sarà l’assetto per il prossimo anno!

LA SCUOLA DI SERAVEZZA DEVE TORNARE AL SUO POSTO!

COMITATO GENITORI SERAVEZZA