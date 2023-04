il comitato la Cornice di Vico Pancellorum ringrazia il Genio civile per le verifiche eseguite sui lavori che sta facendo Gaia

il comitato la Cornice di Vico Pancellorum ringrazia il Genio civile per le verifiche eseguite sui lavori che sta facendo Gaia spa all adduzione idrica. Tra le richieste del Comitato c’ era quella di fare mettere un misuratore di portata d acqua dove giornalmente si potesse verificare che non venisse prelevato da gaia spa più di quanto concesso dalla Regione Toscana, come purtroppo stava accadendo al momento delle verifiche avvenute. Quindi come da diffida del Genio Civile a Gaia spa Il giorno 12 aprile 2023 verrà’ istallato da Gaia spa il misuratore di portata d acqua che non dovrà superare i 2,15 l/s e per il momento il nostro Torrente Coccia e’ al sicuro. Stiamo aspettando ancora i risultati delle verifiche da noi richieste all Usl e non mancheremo di aggiornare il Territorio per il bene di tutto L ambiente che ci circonda che è un bene comune .