Il Comitato elettorale per Lorenzo Alessandrini Sindaco risponde alle pesanti affermazioni della Candidata Valentina Salvatori sulla Protezione Civile.

Rileviamo che la campagna elettorale sta assumendo toni decisamente pesanti e ci sentiamo, come comitato, di dire la nostra, dato che molti di noi hanno vissuto in prima persona l’esperienza della Protezione Civile concepita con il metodo Bertolaso/Alessandrini.

”Nessuno ha detto che i volontari non esistono. Il centro operativo è sempre stato il luogo di incontro e di aggregazione proprio dei volontari. Si monitoravano gli eventi in corso, si facevano nottate insieme, si prendevano decisioni, si faceva formazione mentre si proteggeva il territorio, frazione per frazione. Avete smantellato tutto. Come tutto il resto dei servizi comunali. Ci libereremo presto di voi, tranquilli. I volontari per primi si libereranno di voi burocrati, e torneranno a essere i protagonisti della protezione civile comunale, e non i vostri servi”.