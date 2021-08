Il comitato elettorale per Lorenzo Alessandrini prende posizione dopo l’attacco del PD di Seravezza contro Vanessa Bertonelli.

Il comitato elettorale per Lorenzo Alessandrini presieduto da Davide Monaco prende posizione dopo l’attacco del PD di Seravezza contro Vanessa Bertonelli.

«Noi siamo una lista civica, nata dall’unione di più riferimenti e provenienze. Al contrario di altre liste, nessuno ci può targare politicamente, ma solo appoggiarci con lealtà e simpatia. Questa è la nostra forza. In compenso, la maggioranza uscente farebbe bene a guardarsi in casa. Lo smottamento della sua lista ha un solo colpevole ed è proprio l’amministrazione in scadenza.

E’ perfettamente noto che Vanessa Bertonelli non è la prima consigliera che abbandona la loro formazione: già prima di lei Sonia Domenici e Stefano Faraboschi avevano deciso di non sostenere più la deludente amministrazione degli ultimi cinque anni.

E tutti sanno che anche nel resto della truppa di Tarabella e Salvatori ci sono seri problemi di identità e di delusione e cedimento.

Vanessa Bertonelli è un elemento prezioso, una figura femminile impegnata che darà un forte e originale contributo alla nostra lista civica, proprio ciò che le è stato impedito nel corso dell’ultimo mandato, e che lei stessa aveva già evidenziato annunciando ufficialmente di non voler sostenere la candidatura della Salvatori. Chi fa finta di non saperlo è in chiara malafede. I motivi del suo disamoramento sono sempre gli stessi: l’inefficienza e la scarsa credibilità dimostrata dalla giunta.

Quando a un mese dalle elezioni si prendono in giro i cittadini, correndo a tagliare l’erba nei cimiteri e per le strade, promettendo di valorizzare una passerella a cui non si è data nemmeno una pitturata in venti anni, presentandosi in crisi mistica alla messa di San Rocco a Pozzi senza esserci mai stati prima e facendosi book fotografici davanti alla nuova struttura della parrocchia di Ripa per la quale non si è mosso un dito … cosa altro dovrebbe fare una persona seria? Sentirsi presa in giro e andarsene. Con il riflesso sovietico della sua espulsione immediata, la maggioranza dimostra solo le sue evidenti e inevitabili difficoltà.

Questa esperienza amministrativa – siamo sinceri – è fallita. In cinque anni non ha fatto nulla di buono e i cittadini sono indignati. La gente sembra proprio intenzionata a cambiare decisamente rotta. E i primi a segnalare la frana incombente sono proprio quei consiglieri delusi che hanno ritenuto necessario trovare nuove formule e nuove solidarietà per poter donare il proprio impegno alla comunità.»

DAVIDE MONACO PER IL COMITATO ELETTORALE “LORENZO ALESSANDRINI SINDACO”