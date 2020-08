Il Comitato contro la discarica di Cava fornace e il Comitato di Strettoia, chiedono a gran voce un impegno scritto ai candidati alla presidenza della Regione Toscana

Il Comitato contro la discarica e il Comitato di Strettoia , chiedono un impegno serio ai candidati per la presidenza della regione Toscana , un impegno da sottoscrivere prima di arrivare alle votazioni.

Non è di certo un atto ufficiale impugnabile , però, forse vuol dire sempre qualcosa , è stato inviato via mail e pec, ora vediamo chi ci mette la firma.

Richiesta formale di impegno da parte di tutti i candidati alla Presidenza della Regione Toscana

Al confine tra i comuni di Montignoso e Pietrasanta vicino alle frazioni di Renella e di Strettoia , accanto alla Torre Medicea, nascosta dietro il Salto della Cervia , esiste una discarica posizionata in un sito ritenuto non idoneo dal Ministero dell’Ambiente, dall’Università di Pisa e come anche emerso a seguito dell’inchiesta pubblica del 2010 per accogliere rifiuti speciali non pericolosi tra cui amianto, sopra le falde di acqua che alimentano il comprensorio, a meno di 200 metri da lago di Porta , una zona naturale protetta e a meno di 500 metri da centri abitati.

La discarica era nata per il conferimento d’inerti, al servizio del territorio Versiliese, ma nel 2007, attraverso delle forzature amministrative, venne riclassificata in discarica per materiali speciali tra cui amianto. La discarica è cresciuta anno dopo anno, nel totale silenzio delle amministrazioni. Negli ultimi 10 anni i comuni si sono sostanzialmente disinteressati dell’attività di discarica, limitandosi esclusivamente a prendere atto della attività lavorativa di PAA, senza mai tenere nelle dovute ed opportune considerazioni tutte le segnalazioni che venivano annualmente denunciate dagli enti preposti al controllo

Oggi, si è capito, grazie soprattutto all’attività dei Comitati, che le cose all’interno di quella discarica non sono così chiare e limpide, sono state denunciate ripetute violazioni delle prescrizioni AIA, evidenziati riscontri di elementi inquinanti nelle acque in falda come idrocarburi, triclorometano e mercurio presso la sorgente S1 vicino alla torre medicea, continue segnalazioni alla autorità giudiziaria, dubbi sui materiali portati in discarica da molte ditte che sono state inquisite in altre regioni per reati ambientali. Tutto questo, nel continuo atto dei Comitati di informare e dialogare con i cittadini e con le istituzioni locali , ha portato i comuni a chiederne la chiusura attraverso le delibere votate dai comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Montignoso, Massa e, successivamente, anche il Consiglio regionale, all’unanimità, ha chiesto la chiusura della discarica di cava Fornace, accogliendo tutte le criticità riportate dai comuni e questo succedeva per ben due volte, il 6 dicembre del 2017 e l’ 1 agosto 2018 .

Ma, ad oggi, nulla è cambiato: in Regione, malgrado tutto, sia l’Assessore competente che i relativi uffici sembrano voler portare avanti la discarica almeno fino 2022, ma anche al 2028. Considerando fondamentalmente che la comunità europea si è già espressa sulla questione

discariche e amianto (si cita testualmente): ”considerando che il conferimento dei rifiuti di amianto in discarica non sembrerebbe il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di fibre di amianto nell’ambiente in particolare nell’aria e nelle acque di falda e che pertanto risulterebbe di gran lunga preferibile optare per impianti di inertizzazione dell’ amianto… Invitiamo a promuovere in tutto il territorio dell’unione la realizzazione di centri di trattamento e inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto prevedendo la graduale cessazione di ogni conferimento discarica di questi rifiuti…”

Tenendo conto che la regione Toscana, attraverso le due mozioni sopra citate, si era già espressa in maniera chiara sulla sua chiusura e messa in sicurezza, attraverso atti che hanno coinvolto tutti i rappresentanti di ogni forza politica della Regione, sia di maggioranza che minoranza , che sono passati oltre 2 anni e mezzo, tempo da considerarsi congruo e più che sufficiente per definire il quadro generale della situazione e per avviare, da parte degli uffici preposti, gli atti per la chiusura definitiva dell’impianto al termine della fase operativa autorizzata, al raggiungimento della quota di conferimento dei rifiuti, indicata a metri + 43 slm, si chiede, formalmente, a tutti i candidati di sottoscrivere il seguente impegno sulla discarica:

– Sospensione dei conferimenti (inerti, speciali e/o pericolosi) al raggiungimento completo della fase operativa fissata a quota +43.

– chiusura definitiva dell’impianto di discarica entro e non oltre il 30/04/2021, con l’integrazione di un piano post operativo e di messa in sicurezza adeguato alle esigenze del territorio, nel rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Montignoso

20/08/2020

Il comitato volontario di cittadini contro la discarica di “ex cava viti”

Il Comitato Strettoia, CittadinanzAttiva a Tutela, Difesa e Sviluppo del Territorio

comitato.contro.discarica@pec.it – cristina.ronchieri@alice.it comitatostrettoia@gmail.com – comitatostrettoia@pec.it

Firma leggibile candidato/i: