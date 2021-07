Il Comitato a sostegno di Lorenzo Alessandrini Sindaco – “Una chiamata che parte dai cittadini”.

Il comitato che sostiene Lorenzo Alessandrini ringrazia anticipatamente tutti coloro che lo stanno incoraggiando: i gruppi civici, le associazioni, le organizzazioni politiche e tutti i comuni cittadini che telefonano ogni giorno dopo l’annuncio della sua possibile candidatura, cercata, chiamata con slancio dal basso da parte di rappresentanti del mondo delle professioni e dell’impresa, operai e pensionati, al solo scopo di gestire consapevolmente un ricambio generazionale di cui c’è bisogno nella pubblica amministrazione, in un momento storico durante il quale, però, non si può fare a meno di esperienza e competenza.

Ovviamente, il candidato non è uscito da nessun cilindro magico: la sua storia personale parla per lui. Il suo nome è stato fatto da un gruppo di persone che desiderano veder nascere una concreta e valida chance di cambiare l’attuale situazione, al di fuori degli schemi e delle dietrologie politiche, mossi dall’emergenza e solo per puro spirito civico.

Vorremmo focalizzare l’interesse degli elettori proprio sulla costituenda squadra che il candidato sarà chiamato a rappresentare e a guidare, grazie al bagaglio di competenze note a tutti: la nostra massima aspirazione è che col suo apporto sia possibile guardare avanti plasmando un gruppo di persone valide, preparate e motivate che possano diventare a loro volta uno strumento utile nelle mani del cittadino. La nostra è dunque una proposta di servizio per far ripartire e cambiare passo al comune, dopo anni di difficoltà.

Siamo una squadra molto affiatata composta in larga parte da giovani preparati e motivati, che hanno voluto come guida un team leader dotato di esperienza, non un qualsiasi rappresentante politico. Un’esperienza amministrativa deve essere anche un’esperienza di formazione e di crescita, che consenta di avere una classe dirigente futura. Questo gruppo, distante dagli schemi stantii della politica, opererà all’unisono, con umiltà, spirito di collaborazione e una spiccata attitudine a cercare soluzioni, componenti che, assieme all’entusiasmo, ne garantiranno la stabilità. Anche per questo la nostra formazione civica è aperta a tutti e pronta ad accogliere persone e idee. Quel che faremo sarà frutto del lavoro e del contatto con la gente.