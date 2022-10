Il collasso dell’Aula Magna di Geologia a Cagliari

Il collasso dell’Aula Magna di Geologia a Cagliari

“Un fulmine a ciel sereno” ha detto il Rettore Francesco Mola.

Il che vuol dire che il Rettore, con tutto il rispetto da parte nostra che di università ne abbiamo fatta più di una, vuol dire che vive insieme ad AstroSamantha, cioè Samantha Cristoforetti, con la differenza che lei tra e sopra le nuvole ci va per mestiere.

Non vede il rettore le immagini dei cimiteri che cadono e sgranano le bare come fossero rosari? Non legge o sente di viadotti che si sbriciolano perché il cemento non è nella proporzione dichiarata? Ha sentito qualcosa sul ponte di Genova? Si ricorda della casa dello studente nel terremoto dell’Aquila? E potremmo continuare all’infiito in un Paese che si sta sbriciolando da sé!

Poi, se questo crollo, questa implosione totale, sia avvenuto “a ciel sereno” lo stabiliranno le indagini anche se Mola assicura che le verifiche sulla struttura sono sempre state puntuali.

Nessuna negligenza, quindi. E allora ci diranno il perché di questo incredibile crollo. Calcoli sbagliati…

Poco prima delle otto di sera il custode ha chiuso la porta dopo avere controllato che dentro non ci fosse nessuno. Un gesto meccanico, ripetuto chissa’ quante volte. Due ore dopo la palazzina bianca della Facolta’ di Geologia (!) che ospita gli studenti di Lingue si è accartocciata su se stessa.

I ragazzi che uscivano dalla mensa e quelli che alloggiano nella vicina Casa dello studente nel campus “Duchessa” si sono buttati in strada, atterriti dal fragore dei muri polverizzati e hanno chiamato i Vigili del Fuoco, subito rassicurati dal custode che non c’era da temere per la vita di nessuno.

Per alcuni minuti si sono rincorse sui sociali e sui telefonini notizie che parlavano di morti e feriti, ma le ricerche, condotte anche coi cani e i droni, hanno confermato che l’Aula Magna era vuota. Ma poteva crollare quando dentro c’erano decine e decine di persone, forse in qualche occasione centinaia.

“Il Signore ci ha graziati” è stata la prima reazione del sindaco Paolo Truzzu -. Se fosse successo prima sarebbe stata una strage. Lo stato d’animo è quello di chi sa che la nostra vita è appesa a un filo”.

Certo lo sappiamo che un giorno tutti dobbiamo morire. Ma perché in Italia…

Solo in un secondo tempo, quando arriverrano gli esiti di tutte le verifiche in atto, il magistrato titolare dell’inchiesta, deciderà se aggravare le contestazione, per ora a carico di ignoti, ipotizzando anche il reato di disastro colpo. Nel frattempo è scattato il sequestro di tutto il polo umanistico tra via Is Mirrionis e via Trentino.

I sigilli sono stati apposti, su incarico della Procura, dalla Squadra mobile della questrura di Cagliari in collaborazione con la sezione di Pg della Asl del capologo e i vigili del fuoco. A loro il pm ha delegato le indagini e i primi accertamenti per verificare la tenuta strutturale dell’intero blocco, una costruzione a forma di E con gli edifici collegati l’uno all’altro. L’obiettivo è di scongiurare altri possibili crolli nelle parti rimaste intatte.