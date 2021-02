“Perché Nietzsche” è il titolo della conferenza di Paolo D’Iorio che il Circolo culturale “Sirio Giannini” annuncia per venerdì 5 febbraio alle ore 17:30 online sulla piattaforma Jitsi Meet. «Sarà un’occasione pressoché unica di avere ospite uno dei massimi esperti a livello internazionale del grande filosofo tedesco», dice il presidente del Circolo Giuseppe Tartarini. «E sottolineo con orgoglio che si tratta di un nostro concittadino, autorevole studioso chiamato a tenere conferenze e lezioni su Friedrich Nietzsche in tutto il mondo. Sarà davvero un privilegio averlo con noi. Invito tutti gli appassionati di filosofia a collegarsi venerdì pomeriggio per partecipare a questo incontro, che non avrà un approccio cattedratico ma sarà accessibile e apprezzabile dal più ampio pubblico».

Paolo D’Iorio, originario di Querceta, ha studiato filosofia all’Università e alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Lavora dal 1998 a Parigi presso il Centre national de la recherche scientifique (CNRS) dove dirige l’Institut des textes et manuscrits modernes. Ha ricevuto il premio Sofja Kovalevskaja della Fondazione von Humboldt (2001-2005, università di Monaco di Baviera) ed è stato visiting fellow all’Oxford Internet Institute dal 2007 al 2012.

Specialista di Nietzsche, ha studiato l’eterno ritorno, l’immagine dei filosofi greci e la filosofia dello spirito libero. È responsabile editoriale di Nietzsche Source, presidente del gruppo di ricerca internazionale HyperNietzsche (www.hypernietzsche.org) e partecipa all’edizione francese e italiana delle opere del filosofo. Ha pubblicato 18 libri (monografie, edizioni, curatele), 2 edizioni digitali delle opere complete di Nietzsche, in facsimile e in edizione critica, 81 articoli e 6 recensioni, pubblicati in 9 lingue. Ha organizzato 54 convegni e seminari internazionali e presentato 151 interventi e conferenze in 16 Paesi, in francese, inglese, italiano e tedesco. Il suo ultimo libro, tradotto in diverse lingue, s’intitola “Le voyage de Nietzsche à Sorrente. Genèse de la philosophie de l’esprit libre” (Paris, CNRS-Éditions, 2012).

Per assistere alla conferenza basterà collegarsi tramite computer, tablet o smartphone al link https://meet.jit.si/ circolosiriogiannini.