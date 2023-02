Il Circolo culturale Sirio Giannini e la Fioreria delle Storie sono lieti di invitare tutte le amiche e gli amici, le socie ed i soci del Circolo a Querceta

Il Circolo culturale Sirio Giannini e la Fioreria delle Storie sono lieti di invitare tutte le amiche e gli amici, le socie ed i soci del Circolo a Querceta, in via Aurelia, 1124, il giorno sabato 11 febbraio 2023 per la presentazione dei “Fiori del male” di Charles Baudelaire nell’inedita traduzione di Norina Fornasier.

L’incontro avrà luogo alle 17:30 presso la Fioreria delle Storie. Norina Fornasier è artefice di una nuova traduzione delle poesie di Baudelaire. Carlo Pasi è docente di Letteratura francese presso l’Università di Pisa e saggista ed è autore dell’introduzione del libro.

Nei suoi Journaux intimes, Baudelaire ci rivela che “l’amore è il gusto della prostituzione” e in tal modo si connette all’evento espressivo: “Cos’è l’arte? Prostituzione” (Fusées). Uscendo da sé, disappropriandosi, il poeta moltiplica le possibilità di contatto, mobilitando le sue pluralità soggettive, diffrangendo il suo “cuore moltiplicato”. È il desiderio, infatti, che riesce a intrecciare affettività primarie in cui, attraverso l’alterità, si scoprono aspetti ignorati di sé. In tal senso, la critica allestisce uno scenario di carattere erotico da cui si esce trasfigurati. Sono trentotto le poesie scelte e tradotte seguendo semplicemente il filo rosso del desiderio, per il bisogno insopprimibile di rispondere nella propria lingua a questo amico che ci interpella, “– ipocrita lettore, – mio simile, – fratello!”, e ne sa, su di noi, più di quanto noi stessi sappiamo o amiamo sapere… Chi traduce risponde alla voce che interroga e offre alla poesia la sua stella cadente: il sentimento condiviso della malinconia che si trasforma in canto. Con illustrazioni di Marilena Nardi.

