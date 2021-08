IL CINEMA ALL’APERTO NEL CORTILE DEL PALAZZO DELLE MUSE

Dal 31 luglio al 31 agosto, tutte le sere alle 21,30

Estate è cinema all’aperto nel giardino del Palazzo delle Muse: al via la programmazione da questa sera, sabato 31 agosto, fino al 31 agosto, tutte le sere alle 21,30.

Variegato il cartellone in programma, dai film d’azione alle commedie, all’animazione. Titoli per tutti, con particolare riguardo per i più piccoli che potranno rivivere sulla magia dello schermo, avventure spericolate insieme ai loro personaggi preferiti.

Il Comune di Viareggio ha affidato il servizio approvando con determina dirigenziale una convenzione che prevede a carico della società Pai Mei il noleggio del materiale tecnico, la gestione della biglietteria, compresi allestimenti e adempimenti legati al covid19. In particolare dovranno essere rispettati il distanziamento, l’assegnazione di posti numerati con elenco dei presenti. Dal canto suo, l’Amministrazione Comunale concede l’utilizzo di alcuni servizi presenti a piano terra del Palazzo delle Muse: specie servizi igienici, e uno spazio all’interno della Biblioteca Marconi per l’installazione del proiettore.

«La promozione degli spazi aperti è il filo che lega gli eventi estivi di questo 2021 – commenta l’assessore alle politiche culturali Sandra Mei -: tanto che i giardini dei palazzi della cultura sono stati sistemati e valorizzati, sia dal punto di vista estetico che per una migliorata fruizione del pubblico. Il cortile interno del palazzo delle Muse in particolare, ben si presta alle proiezioni cinematografiche, e da oggi ospita una vera e propria arena estiva dedicata a tutti gli appassionati. Per troppo tempo durante i mesi di pandemia abbiamo rinunciato alla magia delle sale cinematografiche: a Viareggio da oggi si assiste alle proiezioni all’aperto, distanziati e in sicurezza. Musica e prosa a Villa Paolina, salotti culturali a Villa Borbone e nei pomeriggi della biblioteca Marconi, adesso – conclude l’assessore – abbiamo il cinema nel palazzo delle Muse».

L’accesso alla sala è consentito fino ad esaurimento posti disponibili, secondo le vigenti disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.

É possibile effettuare l’acquisto online dei biglietti di ingresso sul sito