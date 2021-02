il ciclista investito a Marina di Pietrasanta è deceduto.

Purtroppo, nonostante un’ora di rianimazione ulteriore in Pronto Soccorso (già gli operatori del 118 avevano cercato di rianimarlo) il ciclista investito a Marina di Pietrasanta è deceduto. Non abbiamo ancora informazioni sull’identità (non aveva documenti). Dovrebbe essere sugli 80 anni. Sta seguendo il caso la Polizia Municipale di Pietrasanta