Il cestaio…

Tutti i contadini sapevano fare cesti e ” gavagni”, non c’era, un tempo, altro mezzo per trasportare le cose, o per mettere l’uva o i raccolti di frutta e verdura. Erano lavori che si facevano nella ” stagione morta”, nei ritagli di tempo, e qualcuno poi ne faceva anche un mestiere, andando a venderli nelle fiere e nei mercati.

Nella foto: il cestaio Giacomo Azzoni (1906-1994). La foto è stata scattata a San Benedetto Po (MN), dove viveva, il 18 maggio 1988. Lo stesso scatto è stato pubblicato anche nel libro fotografico “Novecento Addio” di Roberto Bertoni