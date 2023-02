Il centrosinistra in consiglio: “Comitato celebrazioni Pucciniane: nonostante i proclami di Veronesi lo stallo continua. Abbiamo chiesto il consiglio straordinario per fare chiarezza e avere risposte”

“Per noi la richiesta è chiara e semplice: Alberto Veronesi deve essere sollevato dall’incarico di presidente della Fondazione Giacomo Puccini (nomina che appartiene al sindaco Pardini) e il Sindaco dovrebbe fare quanto in suo potere per indurre il Governo a rimuoverlo dal Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane: Lucca e il territorio della provincia non possono rischiare, per colpa degli equilibri politici della destra, di perdere la grande occasione rappresentata dal Centenario della morte del Maestro Giacomo Puccini”.

Le consigliere e i consiglieri del centrosinistra in consiglio comunale (Partito Democratico, Lucca Futura, Sinistra Con Lucca, Lucca Civica – Volt – Lucca è popolare, Lucca è un grande noi) tornano all’attacco, alla vigilia del consiglio comunale straordinario chiesto dagli stessi gruppi di opposizione per portare chiarezza e trasparenza in merito alle attività del Comitato per le celebrazioni pucciniane.

“Abbiamo letto di dimissioni, di riunioni disertate, di accuse gravi: sono mesi che il Comitato – e il suo presidente – fa parlare di sé non per le attività e i programmi che intende organizzare e promuovere, rispetto ai quali a oggi non se ne sa niente, ma per la cattiva gestione del presidente e i fortissimi malumori presenti non solo all’interno del Comitato, ma anche in città. Come si intendono spendere gli oltre 9 milioni di euro a disposizione per le celebrazioni?”, incalzano le consigliere e i consiglieri.

“Prima il sindaco aveva detto che anche lui avrebbe voluto convocare un secondo consiglio comunale sull’argomento, da fare dopo quello straordinario chiesto da noi consiglieri di centrosinistra – continuano -. Poi ci ha ripensato. In compenso Veronesi ha già fatto sapere che non parteciperà al consiglio straordinario: giovedì scorso, durante la capogruppo, è stato fatto capire che questa assenza non derivi da esigenze di ufficio, ma dalla necessità, da parte di Veronesi, di concludere la campagna elettorale per le regionali in Lombardia. A noi tutto questo pare inopportuno e grave. Il Comitato sta vivendo un momento molto delicato, sono tante le risorse a disposizione da dover gestire e tante le richieste di far conoscere ai territori ciò che è stato fatto fino a qui e soprattutto ciò che sarà programmato e progettato da qui in avanti in vista del 2024: ci sembra francamente preoccupante che il presidente del Comitato anziché concentrarsi su tutto questo trovi il tempo per fare campagna elettorale”.

“E ancora più preoccupante – concludono – è il silenzio ostinato del sindaco di Lucca, Mario Pardini: troverà le parole per dire qualcosa in consiglio comunale? Troverà il coraggio di metterci la faccia? Fino a oggi ha solo dimostrato di aver sbagliato politicamente a nominare Veronesi presidente della Fondazione Giacomo Puccini: le cambiali elettorali non possono essere più importanti dell’onore e della credibilità di Lucca a livello internazionale. Per questo motivo torniamo a chiedere al sindaco di sollevare dall’incarico Veronesi. E lo chiederemo anche in consiglio comunale, che abbiamo fortemente voluto perché crediamo che la città e i cittadini abbiano il diritto di sapere e di farsi un’idea chiara rispetto a quello che sta succedendo”.