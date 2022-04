Il centro civico, completamente rinnovato, efficiente e colorato. Uno spazio, bello, che diventerà la Casa del quartiere.

Come ci insegnano gli amici de IL TONDO – Luoghi e relazioni , negli anni Sessanta l’edificio venne costruito a corredo del Villaggio olimpico come “luogo dell’esercizio delle funzioni democratiche”. Una bellissima definizione che ci auguriamo sia di buon auspicio alla nuova vita del grande spazio cittadino.

Dopo un totale riordino della materia urbanistica è tempo che a Lucca si torni a ragionare di architettura, del disegno e della cultura del progetto, della storia dei luoghi della città.

Anche per questo occorre continuare e incentivare un’urbanistica come cultura da sviluppare soprattutto in luoghi dedicati: un urban center in centro storico – La Casa della Città, alla Manifattura nord – collegato con le Case dei Quartieri, laboratori di conoscenza, di approfondimento e di idee, di scambio e creatività.

Quindi Da San Vito e San Concordio a Sant’Anna fino all’Oltreserchio e a Ponte a Moriano.

Altri spazi si aggiungeranno perché se la Politica è relazione, parte necessariamente da un luogo.