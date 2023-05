IL CEFA VINCE E TORNA IN CORSA PER LA FINALE

Il Centro Computer Cefa Basket Castelnuovo espugna Valdera e lancia la volata per la conquista della finalissima che può voler dire il salto in Promozione. La squadra allenata da Michele Rocchiccioli ha reagito ai due recenti ko consecutivi e adesso con le prossime due gare in casa è tutto in ballo per arrivare alla finale. A Valdera successo per 24 a 43 con un Cefa in costante controllo. «La vittoria che ci serviva – dice coach Rocchiccioli – partita a punteggio basso, merito delle difese e anche della tensione della gara visto che una sconfitta voleva dire estromissione dalla possibilità di raggiungere la finale. Siamo partiti aggressivi, rispetto alle altre due trasferte un passo avanti e ora ce la giocheremo in casa. I senior hanno indicato la strada e i giovani li hanno seguiti. Unica nota negativa è l’infortunio di Bertolini, una distorsione alla caviglia da valutare ma che potrebbe tenerlo out nei prossimi impegni». Sabato 6 la prima sfida contro Sparta e poi sabato 13 contro Sales Firenze, entrambe al palazzetto di Castelnuovo con questa classifica: Sparta 6, Cefa e Sales 4, Valdera 2.

Isotopi Valdera – Cefa 24-43 (4-9; 6-13; 4-10; 10-11)

Tosoni, Angelini A 4, Angelini S 9, Guidugli 4, Lana 2, Tardelli 7, Ferrando, Guidi 8, Rosellini, Grandini 6, Bertolini 3. All. Rocchiccioli, Sergiampietri.