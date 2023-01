IL CEFA VINCE ANCORA, MA PERDE ANGELINI

Il Centro Computer Cefa Basket Castelnuovo fa cinquina superando Bellaria Pontedera per 78 a 56. Il 2023 si apre dunque con un successo per la squadra della società del presidente Vincenzo Suffredini impegnata nel campionato di Prima Divisione. A smorzare però il sorriso per un nuovo successo, l’infortunio muscolare di Andrea Angelini. Un problema al polpaccio che sarà approfondito nei prossimi giorni, ma che lascia presagire un’assenza importante del giocatore, fondamentale tassello della squadra. «Devo dire che Pontedera ci ha sorpreso dimostrando di valere più della propria classifica (penultimo posto, ndr) – analizza coach Michele Rocchiccioli – dobbiamo riconoscere i loro meriti, anche se in difesa abbiamo concesso troppo rispetto anche a come abbiamo finito il 2022. Angelini si è fermato a fine secondo quarto, la squadra ha reagito bene e ha dato lo strattone decisivo per vincere il match. Sicuramente il lungo stop si è fatto sentire, ora abbiamo ancora 10 giorni di allenamento prima di chiudere il girone di andata con l’obiettivo di mantenere il secondo posto». Prossima gara il 19 gennaio a Monsummano.

Cefa – Bellaria Pontedera 78-56 (19-16,18-16,24-10,17-14)

Tabellino: Ferrari, Tosoni 3, Angelini A 7, Angelini S 22, Guidugli 2, Lana 2, Tardelli 9, Ferrando 9, Guidi 4, Rosellini, Grandini 20, Bertolini. All. Rocchiccioli, Sergiampietri.