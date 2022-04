IL CEFA VINCE ANCORA E PUNTA LA TERZA FASE

Il Centro Computer Cefa Basket vince anche il secondo match della seconda fase di Prima

Divisione. Stavolta, la squadra allenata da Michele Rocchiccioli e Saverio Sergiampietri ha superato

il Teamnova di Lastra a Signa per 62 a 52 al palazzetto di Castelnuovo.

Un successo pesante che

lancia la formazione giallonera al primo posto del girone e dopo aver chiuso in testa anche la prima

fase, l’obiettivo è centrare l’atto finale che può portare alla Promozione. «E’ stata la miglior gara

dell’anno – dice coach Rocchiccioli – abbiamo vinto contro un avversario forte e anche il più 10

finale è un vantaggio importante in vista della gara di ritorno. Dopo i primi quarti a contatto con noi

sempre avanti e un punteggio alto, ecco che siamo riusciti a svoltare in difesa con Guidugli e Lana

che hanno guidato i compagni. In attacco, oltre al solito Angelini, sono contento che siamo andati in

doppia cifra con tanti giocatori e con Ferrando che è stato efficace su entrambi i lati del campo. In

generale vedo una crescita dei singoli e di tutta la squadra». La prossima sfida chiuderà il girone di

andata contro Sparta 2007, squadra di Cantagallo (Prato), con data ancora da ufficializzare.

Tabellino: Bonini, Ferrari, Tosoni, Angelini 19, Bertolini, Guidugli 1, Lana 2, Tardelli 2, Ferrando

12, Masini 14, Guidi, Grandini 12.

Doppia sconfitta, invece, per la squadra Under 19. Primo ko a Livorno contro la Libertas Liburnia

per 80 a 53 e secondo a Donoratico per 82 a 43. «Due partite giocate male – analizza coach

Rocchiccioli – abbiamo concetto troppi punti agli avversari e così è impensabile di restare in partita.

A Livorno il parziale pesante è arrivato a fine gara, mentre a Donoratico siamo partiti male.

Dispiace perché abbiamo potenziale, ma manca ancora qualcosa». Tabellino della trasferta di

Livorno: Ferrari 4, Tosoni 7, Sanna, Luccarini 2, Salotti 1, Leonardi 7, Merhori 2, Saletti, Guidi 18,

Grandini 12. Tabellino della gara di Donoratico: Ferrari, Tosoni 6, Luccarini 2, Salotti 1, Leonardi

2, Merhori 2, Saletti, Guidi 10, Grandini 20.