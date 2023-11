IL CEFA VEDE PISA E VINCE ANCORA

Vince ancora il Centro Computer Cefa Basket nel campionato di Divisione Regionale 2. Dopo il successo sul Cus Pisa, la formazione giallo nera si conferma a suo agio con le pisane superando lo Ies per 63 a 46. Un Cefa finalmente brillante sin dalla palla a due con un primo importante parziale per comandare il match. «Siamo partiti bene ed era un segnale che aspettavo dai ragazzi – dice coach Rocchiccioli – ho visto la giusta concentrazione come magari non era accaduto in altre gare anche perché l’avversario era di livello. Infatti, la gara è stata poi equilibrata e Pisa ci è rimasta sempre vicina anche se siamo stati in controllo con almeno cinque punti di vantaggio. Negli ultimi 10’ abbiamo fatto l’allungo finale che ci ha permesso di vincere in scioltezza trovando anche canestri da fuori con Grandini e Simone Angelini a guidare l’attacco. Abbiamo fatto un passo in avanti anche in difesa grazie all’esperienza di Andrea Angelini e Guidugli». Cefa che torna in campo subito STASERA (martedì 14) per il recupero della sfida rinviata per il maltempo contro Lucca Academy. I due successi, in quattro giornate, hanno permesso al Cefa un balzo in avanti in classifica con la sesta posizione attuale. Contro Lucca sarà una sfida salvezza. Tabellino: Tosoni 3, Angelini A 2, Angelini S 15, Guidugli 4, Tardelli 1, Ferrando 2, Ricciarelli 2, Saletti, Guidi 9, Rosellini 3, Grandini 20, Bertolini 2. Coach: Rocchiccioli, Sergiampietri.

Dopo due rinvii, è iniziata anche la 26esima stagione della squadra Amatori. Debutto vincente contro Forte dei Marmi “B” nel girone Tirreno Nord della serie A2 Uisp. La squadra seguita tecnicamente ancora da Michele Rocchiccioli e dall’allenatore-giocatore Massimo Suffredini si è imposta col punteggio di 59 a 36. Ecco il tabellino: Dini 2, Biagioni 26, Suffredini 5, Buffa, Bonini J 9, Carli, Castiglioni 3, De Lucia, Bonini D 4, Tamagnini 2, Ferrando, Giuntini 8.