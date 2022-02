IL CEFA UNDER 19 FA IL BIS

Seconda vittoria consecutiva per il Centro Computer Cefa Basket nel campionato Under 19. La squadra allenata da Michele Rocchiccioli e Saverio Sergiampietri ha ripreso il campionato nel migliore dei modi dopo una prima parte di stagione complicata. Il successo su Versilia Basket 2002 è arrivato col punteggio di 58 a 50 e con una prestazione super di Mauro Grandini, autore di ben 38 punti. «Partita equilibrata, vittoria importante – dice coach Rocchiccioli – abbiamo faticato in attacco come dimostra la scarsa distribuzione dei punti. Ci ha trascinato un grande Mauro Grandini con 38 punti e un preciso 12 su 14 ai liberi.

Siamo andati sotto nei primi 10 minuti poi siamo riusciti subito a tornare in gara e fino ad un minuto dalla fine il match è stato punto a punto. L’equilibrio si è rotto nel finale quando loro si sono innervositi e noi ne abbiamo approfittato allungando fino al 58-50 finale».

Non solo Grandini, però, coach Rocchiccioli vede una crescita globale della squadra dopo il girone di andata chiuso con una sola vittoria. «Finalmente abbiamo una striscia aperta di vittorie – sorride – i ragazzi se lo meritano, Guidi è stato decisivo a rimbalzo e gli altri hanno comunque risposto presente di fronte ad un match difficile». Ora giovedì trasferta a Carrara poi sabato il derby con la Libertas Lucca al Palazzetto dello Sport di Castelnuovo. Tabellino: Tosoni 10, Sanna, Luccarini 2, Salotti, Mariani, Leonardi, Merhori, Saletti, Sergiampietri, Guidi 8, Grandini 38.