IL CEFA PARTE FORTE: CON PISA E’ TUTTO FACILE

Se avessero chiesto a coach Michele Rocchiccioli di descrivere quale esordio avrebbe voluto per la sua squadra, probabilmente avrebbe chiesto meno di quanto effettivamente è stato. Il Cefa Basket Castelnuovo asfalta il Dream Basket Pisa nella prima giornata del campionato di Prima Divisione vincendo per 67 a 30. Una serata davvero perfetta per i gialloneri che non solo hanno conquistato la vittoria in maniera agevole davanti al proprio pubblico, ma hanno salutato il ritorno in campo di Andrea Angelini, fermo da marzo 2020, e di Guido Rosellini, alla seconda avventura con la maglia Cefa, oltre all’esordio assoluto in prima squadra di due ragazzi Under 17. «Abbiamo mandato un segnale importante – dice coach Rocchiccioli – vogliamo riprendere il discorso dove si è interrotto lo scorso anno quando ci siamo fermati a pochi secondi dalla promozione.

Non posso che essere soddisfatto della prova, dell’ottimo atteggiamento iniziale che di fatto ha chiuso la partita dopo 20’ visto che il risultato era di 45 a 13. Considerando che era la prima partita e che ci sono tante cose da migliorare, tutto questo fa ben sperare. Il ritorno in campo di Andrea Angelini è stato emozionante e sono contento anche per il secondo esordio di Rosellini in maglia Cefa. Per la gara avevamo convocato anche due giovani Under 17, Zanella e Savoli, e la partita in discesa mi ha permesso di dargli anche spazio. Il loro debutto tra i senior rende orgoglioso me e tutta la società, siamo felici di avergli dato questa occasione. Sono il nostro futuro e ci auguriamo che tutto il settore giovanile cresca con l’ambizione di poter essere protagonista in prima squadra». Domenica, alle 18,30, trasferta a Massa e Cozzile, subito un esame importante lontano dal palazzetto di Castelnuovo che ha accompagnato l’esordio con il solito entusiasmo. Tabellino: Angelini A 12, Angelini S 20, Zanella, Guidugli 4, Lana, Tardelli 6, Ferrando 5, Guidi 6, Rosellini 2, Grandini 7, Savoli, Bertolini 5. All Rocchiccioli – Sergiampietri.