IL CEFA NON SI FERMA, TOUR DE FORCE INIZIA CON VITTORIA

Il Centro Computer Cefa Basket supera nettamente il Titanus Basket di Chiesina Uzzanese (53-31) e si conferma in testa al campionato di Prima Divisione. Prima della palla a due, le squadre hanno posato in mezzo al campo con uno striscione riportante la scritta “No War”. Coach Rocchiccioli può esultare per il modo in cui i suoi ragazzi hanno dato il via a un tour de force di impegni. «Sono molto contento della prestazione – dice il tecnico – siamo stati concentrati sin dall’inizio e non abbiamo mai mollato. Siamo partiti forte e indirizzato subito il match, abbiamo fatto una ottima prova difensiva dimostrando di essere i più bravi del girone in questo fondamentale. Angelini ci ha trascinato, ma sono contento che non dipendiamo solo da lui così come è motivo di soddisfazione avere una prima squadra con ben cinque under 19 a referto e tutti hanno giocato con l’esordio di Leonardi e Salotti. Gli altri sono stati fondamentali visti i problemi di fallo». Adesso la sfida a Massa e Cozzile, seconda in classifica a soli due punti dal Cefa. Con una vittoria, i garfagnini sarebbero certi del primo posto con una giornata di anticipo poi inizierà la seconda fase. Tabellino: Tosoni, Angelini 23, Salotti, Bertolini 2, Guidugli, Lana 2, Tardelli, Ferrando 6, Leonardi, Masini 8, Guidi 8, Grandini 4. Coach: Rocchiccioli-Sergiampietri.

Sabato scorso, invece, ko per la formazione Under 19 contro Audax Carrara, seconda forza del campionato. «Abbiamo lottato, ma il loro valore è emerso – analizza coach Rocchiccioli – abbiamo fatto bene in attacco, ma male in difesa dove abbiamo sofferto i loro tiratori. Peccato per gli ultimi 10’ che hanno fatto salire il divario». Tabellino: Ferrari, Tosoni 16, Luccarini, Salotti, Mariani, Leonardi 2, Merhori, Saletti, Guidi 11, Grandini 15. Coach: Rocchiccioli-Sergiampietri.