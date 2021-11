IL CEFA NON SBAGLIA E FESTEGGIA CON UNA VITTORIA IL RITORNO AL BASKET GIOCATO

Non ci poteva essere modo migliore per iniziare la stagione 2021-22 che tutti si augurano di etichettare come quella “post-Covid”. Il Cefa Basket Castelnuovo lo ha fatto, infatti, con una vittoria nella gara di esordio della squadra Under 19 allenata da Michele Rocchiccioli e Saverio Sergiampietri. Per i giovani gialloneri, successo 48 a 43 sul Basket Club Lucca in quella che è stata anche la prima gara ufficiale sul nuovo parquet del Palazzetto dello Sport di Castelnuovo.

La vittoria è maturata nel primo quarto quando il Cefa ha trovato l’allungo decisivo fino a +10. Dopo il massimo vantaggio, +12, registrato ad inizio secondo quarto, i ragazzi di Rocchiccioli hanno sofferto la fisicità degli avversari e non sono riusciti ad essere più incisivi come in precedenza in attacco. Tanto da subire la rimonta, il sorpasso e perfino l’allungo sul 37 a 43 degli ospiti. Qui, però, è arrivata una reazione d’orgoglio molto importante con un parziale di 11 a 0 che ha consegnato la vittoria a Luccarini e compagni.

Questo il tabellino della sfida: Ferrari, Tosoni 10, Guidi 16, Sanna, Grandini 20, Luccarini 2, Tardelli, Mehori, Leonardi, Salotti, Brega, Saletti. Già giovedì il secondo impegno in campionato con trasferta in casa dell’Audax Carrara. Sabato, invece, inizierà la stagione della formazione Under 16, sempre a Carrara, contro il Centro Mini Basket. Le squadre di Prima Divisione ed Amatori, invece, attendono ancora i calendari ufficiali.