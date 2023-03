IL CEFA CHIUDE SECONDO, ADESSO LA SECONDA FASE

Il Centro Computer Cefa Basket Castelnuovo chiude il campionato imbattuto tra le mura amiche vincendo la sfida contro Shoemakers Monsummano per 58 a 53. Col secondo posto nella regular season, adesso la squadra del presidente Vincenzo Suffredini si prepara alla seconda fase in cui troverà tre nuove formazioni da affrontare: Sparta 2007 Prato, Us Sales Firenze e Isotopi Valdera, quest’ultimi già avversari nell’attuale cmapionato. Contro Monsummano, una vittoria importante vista anche la decisione di coach Michele Rocchiccioli di convocare per la partita ben quattro ragazzi dell’Under 17. «Una vittoria che volevamo per restare imbattuti in casa anche se la classifica era già decisa – dice coach Rocchiccioli – abbiamo vinto tutte le gare del girone di ritorno, siamo soddisfatti della stagione. Ma adesso speriamo di recuperare Angelini, Tardelli e capitan Lana per fare bene nella seconda fase. Iniziamo il 1° aprile contro Valdera, squadra che conosciamo perché era già nel nostro girone. Sparta è arrivata seconda nel proprio girone, Sales terza. Non sarà facile, passano le prime e cinque migliori seconde per giocarsi poi la finale per arrivare in Promozione. Abbiamo vinto con quattro under 17 e tre under 19, questi sempre aggregati alla prima squadra, motivo di orgoglio per la nostra società». Questa la classifica finale: Chiesina 34, Cefa 32, Monsummano 26, Altopascio 20, Pontedera 18, Valdera 16, Vicopisano 14, Pisa e Lucca 8, Massa e Cozzile 4.

Cefa – Monsummano 58-53 (17-9,13-21,13-15,15-8)

Tabellino: Nardo, Angelini S 18, Luccarini, Valdrighi, Zanella, Guidugli 2, Ferrando 5, Savoli, Guidi 11, Rosellini 1, Grandini 10, Bertolini 11. All. Rocchiccioli, Sergiampietri.