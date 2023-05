IL CEFA BASKET VA IN FINALE

Nel Campionato di Prima Divisione il CEFA Basket Centro COMPUTER è ritornato nella Partita più importante e decisiva dopo le opache prestazioni delle ultime partite che rischiavano d gettare al vento una stagione fino a quel momento impeccabile.

Nello scontro diretto per accedere alla FINALISSIMA per la Promozione, il CEFA Basket Centro Computer ieri sera , in un Palazzetto gremito da parte dei Tifosi del CEFA , che hanno incitato la squadra dal primo istante sino al termine, ha battuto con il risultato finale di 74-51 l’US Sales di Firenze . Ieri sera ha vinto il collettivo , dal coach Michele Rocchiccioli con il suo assistente Saverio Sergiampietri, a tutti i ragazzi dai senatori ai più giovani che hanno dato l’anima per portare a casa questo importantissimo risultato.

E così per il secondo anno consecutivo il CEFA Basket approva alla Finalissima per la Promozione , e quasi’ anno nuovamente contro la forte compagine dello Sparta 2007 di Vaino (Prato).

Un Grazie particolare da parte del Presidente Vincenzo Suffredini e dal Vice Francesco Bonini s tutti i Meravigliosi Tifosi….