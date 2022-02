IL CEFA BASKET – UNDER 19 KO A CARRARA

Si interrompe, dopo due successi consecutivi, il buon momento del Centro Computer Cefa Basket nel campionato Under 19. I giovani gialloneri sono usciti sconfitti dalla trasferta contro il CMB Carrara per 57 a 40. Partita segnata dai primi 20’ in cui il Cefa ha preso i parziali decisivi andando sotto di 17 punti all’intervallo lungo. A nulla è servita la reazione degli ultimi due quarti, chiusi in parità. «Un passo indietro rispetto alle ultime gare anche se di fronte ad un avversario di valore maggiore – analizza coach Michele Rocchiccioli – dispiace soprattutto l’approccio alla gara, abbiamo sbagliato i primi minuti concedendo una ottima partenza a Carrara e subendo un parziale di 11 a 0 in soli due minuti. Se togliamo quella parentesi, abbiamo giocato alla pari e l’unica positiva è che abbiamo lottato fino alla fine. Una reazione l’ho vista, adesso abbiamo la Libertas Lucca prima in classifica. Spero di vedere un approccio diverso e una buona prestazione contro un avversario che ci è superiore». Questo il tabellino della sfida di Carrara: Tosoni 6, Luccarini 2, Salotti, Mariani 1, Leonardi, Merhori 2, Saletti, Guidi 8, Grandini 21. Coach: Rocchiccioli – Sergiampietri.