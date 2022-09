Il Cazu de cabrittu: il formaggio più antico del mondo e più caro d’Italia

Il Cazu de cabrittu, o callu de cabreddu, è il formaggio più antico del mondo e quello con il prezzo di vendita più alto d’Italia: circa 450 euro al chilo per la specialità sarda. La sua preparazione fa storcere il naso ai più perché è molto particolare: non a caso viene fatto da pochissimi produttori e sono in ambito familiare.

A cura di Leonardo Ciccarelli

Il cazu de crabittu o callu de cabreddu (a seconda della provenienza) è probabilmente il formaggio più antico del mondo, il più antico finora conosciuto, il primo inventato dai nostri antenati europei.

Viene fatto solo in Sardegna e solo da pochissimi produttori: la preparazione consiste nel chiudere le estremità dello stomaco di un capretto (da qui il nome) che contiene l’ultima poppata ingerita. Questo prodotto non è solo molto raro, ma anche molto costoso: è uno dei prodotti caseari più cari al mondo e non è difficile crederlo, date le caratteristiche della sua produzione.

Cos’è il Callu de cabrittu

Un formaggio arcaico che altro non è che l’abomaso dei capretti non ancora svezzati: di solito si usa per far coagulare il latte nella produzione di alcuni formaggi visto che è ricco di enzimi, ma nelle zone interne della Sardegna, dal Sarrabus-Gerrei all’Ogliastra sino alla Barbagia, viene usato per questa particolare forma. La consistenza cambia a seconda della stagionatura, che deve essere minimo di 6 mesi; inizialmente si presenta come un formaggio spalmabile denso e cremoso, man mano che aumenta la maturazione diventa sempre più compatto e può essere affettato. Il suo sapore è forte, pungente, quasi piccante perché conserva tutte le caratteristiche organolettiche del latte di capra. Non sono rimasti in tantissimi a farlo, riservato quasi esclusivamente all’uso familiare.

Come e dove si mangia il callu de cabreddu

C’è poco da dire: il callu de cabreddu va mangiato nella sua interezza. Quasi tutti i pastori lavorano molto sulla crosta composta dall’intestino, facendola affumicare leggermente con due erbe caratteristiche della macchia mediterranea sarda, cisto (murdegu) e lentisco (modditzi). Questo significa che buttare la parte esterna è un peccato mortale.

