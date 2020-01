Il Castelnuovo esonera Alfredo Cardella e affida la squadra a Biggeri

Il Castelnuovo si ritroverà, come da programma, per la ripresa degli allenamenti giovedì 2 gennaio allo stadio Nardini. Domenica prossima (ore 14,30) i gialloblu, penultimi in classifica con soli 7 punti, ospiteranno la Pontremolese in una gara assolutamente da vincere per continuare a sperare nella salvezza.