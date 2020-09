IL CARRETTO DELLE BOLLE DI SAPONE GIGANTI

Il carretto delle bolle giganti è un carro magico che veste di nuova luce e bellezza ogni cosa, regalando la meraviglia dell’inatteso a tutti i passanti.

Vieni a Lucca Bimbi imparerai a fare tu stesso le bolle giganti grazie alla bravura di Giada Ruggeri, e se vorrai potrai portarti a casa questo fantastico gioco!

Ti aspettiamo!

A cura di: Giada Ruggeri

Giada Ruggeri, artista di teatro di strada dal 2008, clown, diplomata in scenze sociali. Nel 2011 lavora allo spettacolo Incanta Bolle, uno spettacolo comico poetico di bolle di sapone giganti e clown con regia di Alessio Targioni. Ha avuto numerose rappresentazioni in vari festival come Fiabesque (Peccioli), Luglio Bambino (Campi Bisenzio), Open Lab (Sesto Fiorentino), Nottissima (Empoli), ed altri ancora. Nel marzo 2013 nasce Il carretto delle bolle giganti.