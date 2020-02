il Carnevale Pietrasantino in anteprima sul “Rotocalco” di NoiTv, tutto pronto per i tre corsi mascherati

Arriva in anteprima sul “Rotocalco” di NoiTV e NoiTv Versilia il Carnevale Pietrasantino. La sfilata dei carri di cartapesta realizzati dalle contrade di Pietrasanta sarà protagonista di una serie di servizi “in anteprima” sull’emittente NoiTv con lo scopo di promuovere al meglio i tre corsi che caratterizzano uno degli appuntamenti più amati dalle famiglie di tutta la Versilia. Primo corso mascherato domenica 9 febbraio dalle ore 15.00. Gli altri due corsi sono in programma domenica 16 e domenica 23 febbraio con corso di recupero, in caso di pioggia, già calendarizzato al 1 marzo 2020. I biglietti possono essere acquistati (informazioni e prenotazioni anche al 0584.795246, 0584.795281) dalle 13.00 in poi presso le biglietterie allestite all’esterno del circuito di sfilata. Prezzo: ingresso 6,50 euro; gratuito per gli under 10 e over 70.

L’anteprima dei corsi mascherati di Pietrasanta sarà trasmessa su NoiTv nell’ambito del programma “Rotocalco” con repliche praticamente tutti i giorni sia su NoiTv (canale 10) che su NoiTv Versilia (canale 85). E più precisamente su NoiTv giovedì 6 febbraio alle ore 19,50, venerdì 7 febbraio alle ore 21,45, sabato 8 febbraio alle ore 20,50; su NoiTv Versilia giovedì 6 alle 22.30, venerdì 7 alle 14.00 e sabato 8 alle ore 13.00.