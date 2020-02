Il Carnevale dei bambini a Marlia e a Veneri

All’appuntamento in piazza del Mercato e in una parte di via Paolinelli erano le presenti mascherate e sei carri allegorici, su ognuno dei quali i bambini sono potuti salire: quello del Marillone – il pagliaccio simbolo della manifestazione – e quelli dei rioni Ponticello – Selvette La Fraga, San Donnino e Santa Caterina, oltre a quello delle scuole “Don Aldo Mei”.

Durante tutto il pomeriggio poi ci sono state stata animazioni per bambini, giochi e stand gastronomici. Il CarnevalMarlia proseguirà per altre tre domeniche: il 16 e il 23 febbraio e 1° marzo.

Pochi chilometri più verso Pescia è andata in scena la seconda uscita del Carnevale di Veneri, manifestazione giunta alla sua 39esima edizione, patrocinata dal Comune di Pescia e organizzata dal volontariato. Anche in questo caso si tratta di una manifestazione dedicata ai più piccoli e alle famiglie, con tanta musica e divertimento, animazioni, giochi e prelibatezze gastronomiche.

C’è anche la mongolfiera sulla quale si può salire con i bambini per provare l’ebbrezza di un volo controllato e per vedere dall’alto Veneri ed il suo carnevale.

Nove i carri che sono sfilati per le vie del paese fra i quali il magico trenino, per l’occasione con tante luci. C’è il carro dedicato ai mestieri quello della Formula Uno, la casetta di Masha e Orso, la barca che raccoglie i rifiuti dal mare e quello dedicato al castello di re Artu’ e alla spada nella roccia. Anche qui i bambini possono salire sulle costruzioni.

Ultimo appuntamento con il Carnevale di Veneri domenica prossima 16 febbraio, alle 14.30.