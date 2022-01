Il Carnevale a Seravezza sta arrivando!

A partire dal 1 Febbraio fino al 4 Marzo, sempre sulla pagina Facebook, si svolgerà inoltre un concorso in maschera aperto a tutti i cittadini che vorranno mettersi in gioco per creare il costume più bello e originale di tutta Seravezza, il vincitore verrà dichiarato il giorno 5 Marzo 2022, siate originali e in bocca al lupo a tutti! Ricordiamo che per poter partecipare sarà necessario compilare il modulo: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScMZVRg23s…/viewform…