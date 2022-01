 il cardiologo Bovenzi su Rai 3 parla di aritmie cardiache e di come vivere con il pacemaker

Lucca, 5 gennaio 2022 – Venerdì 7 gennaio 2022 a partire dalle ore 10.30 il direttore della Cardiologia dell’ospedale “San Luca” di Lucca Francesco Maria Bovenzi sarà ospite della trasmissione di Rai Tre “Elisir”, condotta da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi.

L’invito da parte della Rai, in uno storico spazio quotidiano di successo dedicato alla medicina, testimonia la stima e la considerazione di cui godono Bovenzi e il suo staff in campo nazionale.

La spinta umanizzante, organizzativa e scientifica impressa in questi anni e il grande impegno nell’assistenza hanno infatti determinato un elevato grado di apprezzamento e di riconoscimenti per il lavoro svolto.

Nella trasmissione Rai Bovenzi tratterà del diffuso problema delle aritmie del cuore rispondendo alle domande in studio e da casa sui rallentamenti del battito cardiaco, per evidenziare in particolare quando questi necessitano del supporto di pacemaker.

Le aritmie si generano in contesti clinici molto eterogenei e sono frequenti nella popolazione. La maggior parte delle aritmie sono benigne; altre volte sono così complesse da compromettere la funzione di pompa del cuore, che non è più capace di garantire le funzioni vitali dell’organismo.

Ogni anno in Cardiologia al San Luca vengono impiantati nel cuore oltre 300 dispositivi per il monitoraggio e la stimolazione del battito cardiaco, di questi 70 sono defibrillatori salvavita per la prevenzione delle forme più gravi di aritmie. Si tratta di dispositivi che in molti pazienti contribuiscono a migliorare la qualità della vita, ma soprattutto ad accrescere la sopravvivenza.

La Cardiologia lucchese rappresenta una rilevante realtà aziendale e da anni è tra le strutture più citate nella letteratura internazionale per la florida attività di ricerca clinica che affianca quella assistenziale.