Il capo della Polizia Franco Gabrielli al Caffè de La Versiliana mercoledì 12 agosto, ore 18.30

Marina di Pietrasanta (LU)_ E’ Franco Gabrielli l’attesissimo ospite dell’incontro al Caffè de La Versiliana in programma mercoledì 12 agosto alle 18.30. Il capo della Polizia, Direttore generale di Pubblica sicurezza è infatti atteso sul palco del celebre salotto di Marina di Pietrasanta promosso dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta. Gabrielli interverrà nell’incontro dal titolo “Siamo proprio sicuri?” intervistato da Agnese Pini, direttore de La Nazione. Tanti saranno gli importanti argomenti trattati nel corso dell’incontro: dall’emergenza immigrazione, al Coronavirus per capire com’è cambiata la percezione delle forze dell’ordine e della questione sicurezza prima e dopo il lockdown e si parlerà anche di criminalità organizzata, del rischio infiltrazioni in rapporto all’attuale crisi economica. Infine si parlerà anche degli ultimi scandali legati alle forze dell’ordine in Italia e nel mondo (da Piacenza al caso Floyd) e degli effetti sull’opinione pubblica.

La Fondazione Versiliana ricorda che l’ingresso agli Incontri al Caffè è come sempre libero, fino ad esaurimento posti. Si consiglia di presentarsi con largo anticipo rispetto all’inizio degli incontri per le pratiche di registrazione degli accessi e per evitare assembramenti e code. Si ricorda al pubblico di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare la mascherina qualora il mantenimento della distanza non fosse possibile. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it

Gli incontri al Caffè saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival”e saranno in onda anche suNoi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.

