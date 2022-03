Il cantiere del nuovo “Mitoraj” diventa un’aula studio

Il cantiere del nuovo “Museo Igor Mitoraj” diventa un’aula studio.

Dal 21 marzo a inizio maggio, per due ore a settimana, quattordici studenti dell’Istituto Superiore “Don Lazzeri- Stagi” faranno lezione… sul campo, presso la struttura di via Oberdan in costruzione. Materie di studio saranno la storia e il progetto del nuovo museo, l’allestimento e l’organizzazione degli spazi di cantiere e le diverse tipologie di lavorazioni in corso, osservando l’attività in corso in tutte le sue articolazioni, nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.

“E’ un piacere enorme – sottolinea il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – vedere che anche i più giovani, grazie alla scuola, possono conoscere e “studiare” dal vivo questo grande progetto, renderlo parte del loro bagaglio di sapere e, magari, trarne spunto per un futuro lavorativo. Il nuovo museo Mitoraj rappresenta da tutti i punti di vista un arricchimento, per la nostra comunità e per quella dell’intera Versilia”.

L’iniziativa, nata su proposta dell’istituto scolastico e subito accolta dal Comune, fa parte della formazione in alternanza scuola-lavoro: a disposizione dei ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, ci sarà personale tecnico comunale e tutto l’occorrente per l’attività di stage orientativo, secondo gli obiettivi didattici.