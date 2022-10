Il cantautore lucchese Joe Natta, con già ben 20 anni di carriera musicale, continua nella sua opera creativa

Giusto a proposito della notte delle streghe Joe Natta ha fatto uscire lo scorso 1 ottobre “Halloween”, il

suo nuovo concept album dove si trovano 31 nuove canzoni, da ascoltare una per ogni giorno del mese,

per arrivare alla notte di Halloween con l’atmosfera giusta. L’album fa parte di un progetto di musica

strumentale d’ambiente a tema horror nato nel 2015, tuttora trasmesso dalla radio internazionale

“Halloweenradio.net”. Le canzoni dei 9 lavori in studio realizzati finora sono disponibili sui principali

stores digitali e in streaming gratuito su YouTube, assieme ai videoclip ufficiali realizzati (per adesso è

uscito il video della canzone “Inferno”, ambientato durante un’apocalisse zombie).

Inoltre giorni fa è uscito anche un altro concept album, il terzo dedicato ai videogiochi arcade anni ’80:

“Insert Coin, Vol. 3”. Ogni canzone che lo compone è ispirata a un videogioco storico che si poteva

trovare nei cabinati in sala giochi o sulle console del tempo.

<<Questo progetto – spiega Joe Natta – è anche una dedica speciale alla mia spensierata gioventù, fatta di

tante piccole grandi cose come queste. Anche la serie “Insert Coin” è disponibile sui principali stores

digitali e in streaming gratuito su YouTube. Oltre a ciò, con il progetto “Retrostorie”, stiamo lavorando

alla seconda stagione del podcast dedicato alle storie degli anni ’80 che vale la pena conoscere o

riscoprire. A breve uscirà la nuova puntata>>.

Per concludere in bellezza questo 2022, che rappresenta il ventennale della sua carriera discografica, a

dicembre usciranno due nuovi album: “Perso nel tempo e nello spazio” e il concept album: “Ascesa e

declino del Signor Nessuno”. Dopodiché l’appuntamento sarà per il 2023 con il decennale del progetto

“Joe Natta e le Leggende Lucchesi” per il quale preannuncia che ci saranno moltissime novità,

discografiche e non solo.

<<Con il gruppo – conclude il cantautore lucchese – “Joe Natta e le Leggende Lucchesi” torneremo a

suonare proprio per Halloween, il 31 ottobre. Presto verranno pubblicate, sui miei canali social e sul sito

dedicato, tutte le notizie riguardanti questo concerto ricco di sorprese>>.

ALLEGATO FOTO. Joe Natta – la copertina album – il gruppo Joe Natta e Le Leggende Lucchesi