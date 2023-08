Il cantastorie Edoardo Bennato, mercoledì 16 agosto alle ore 21:15 salirà sul palco della Fortezza di Mont’alfonso

Il cantastorie Edoardo Bennato, mercoledì 16 agosto alle ore 21:15 salirà sul palco della Fortezza di Mont’alfonso insieme alla BeBand – Official per due ore di spettacolo tra brani e melodie che sono entrati a far parte del nostro immaginario collettivo.