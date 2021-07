Il Canone Rai uscirà dalla bolletta

Il Canone Rai uscirà dalla bolletta – di Massimo Tarabella

Ritorno all’antico per il canone Rai. Per motivi di trasparenza e rispetto della concorrenza, l’Unione Europeva vuole eliminare gli «oneri impropri» dai costi dell’energia. Conseguenza di ciò sarà quindi la cancellazione del canone Rai Tv dalla bolletta elettrica (si tratta di un esborso per le famiglie di 9 euro al mese per 10 mesi, per complessivi 90 euro all’anno). Il governo italiano ha infatti preso formalmente l’impegno con Bruxelles di cancellare il pagamento diretto in bolletta del Canone Rai.La riforma era stata introdotta dal governo Renzi a fine 2015 come provvedimento anti-evasione sull’imposta per la tv pubblica: costava 113 euro all’anno, ma in pochi pagavano davvero. E l’obbligo al pagamento del canone, con l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, aveva risolto il problema dell’evasione, ma con l’inconveniente di far apparire le bollette dell’energia molto più care dell’effettivo. Perciò Bruxelles non ha lesinato critiche nel corso degli anni al governo italiano. E ora la questione sembra risolversi, al prezzo di un deciso ritorno al passato. Evasione compresa??