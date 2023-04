IL CANDIDATO SINDACO DI PIETRASANTA ALBERTO STEFANO GIOVANNETTI “VOGLIO UNA CITTA’ ANCORA PIU’ GREEN:

IL CANDIDATO SINDACO DI PIETRASANTA ALBERTO STEFANO GIOVANNETTI

“VOGLIO UNA CITTA’ ANCORA PIU’ GREEN: SARA’ RIPIANTUMATA TUTTA LA VIA

UNITA’ D’ITALIA

Il candidato sindaco Alberto Stefano Giovannetti _ sostenuto da Lega,

Pietrasanta Prima di Tutto Forza Italia e Ancora Pietrasanta _ punta ad

una città ancora più green.

Con tanti progetti da attuare nel suo secondo mandato, come la completa

piantumazione della via Unità d’Italia.

“Pietrasanta sarà sempre più verde ed accogliente _ esordisce

Giovannetti _ sia per offrire nuovi spazi di ritrovo in mezzo alla

natura ma anche per garantire una cornice ‘green’ a tanti punti di

passaggio del nostro territorio. Infatti ricordo che presto intendiamo

realizzare un parco con 100 nuove piante lungo viale Apua grazie alla

riqualificazione di due aree che saranno restituite alla fruibilità dei

nostri cittadini ma, l’obiettivo più ambizioso sarà quello di

ripiantumare

uno scorrimento importante come la via Unitàd’Italia, dall’uscita

autostradale fino alla rotonda sulla via Aurelia che conduce a Motrone.

L’intenzione – prosegue Giovannetti – è quella di utilizare ogni spazio

per incrementare il numero di piante che, oltre a conferire un aspetto

decoroso ed elegante soprattutto nei punti di accesso di Pietrasanta,

sarà utile per creare zone d’ombra e rendere quindi più vivibile e

godibile l’intero territorio comunale. Nel mese di marzo sono state

messe a dimora, nell’area a verde pubblico fra via Parini e via Gozzano,

le prime 31 alberature (aceri, querce fastigiate e olmi) che, in base

alle registrazioni anagrafiche del 2022, vanno a salutare ogni nuova

nascita da famiglie residenti nel Comune di Pietrasanta. Il lavoro

proseguirà nelle prossime settimane, con ulteriori esemplari messi a

dimora negli spazi aperti di cinque plessi scolastici cittadini, per un

totale di 100 nuove alberature’’.