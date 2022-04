Il candidato Fabio Barsanti sabato mattina a Castiglioncello e Nozzano

Lucca, 15 aprile 2022 – Iniziano sabato 16 aprile da Castiglioncello e Nozzano gli appuntamenti di Fabio Barsanti da candidato sindaco. “Si tratta dell’abituale giro nei quartieri e nelle frazioni della città – commenta Barsanti – a cui aggiungo ora la proposta della mia candidatura a sindaco di Lucca”. Barsanti infatti ha annunciato giovedì la propria partecipazione alle elezioni, sostenuto da una coalizione formata dalle liste Difendere Lucca, Prima Lucca-ItalExit e Centrodestra per Barsanti.

“Da candidato sindaco – continua Barsanti – continuo a essere esattamente dove sono stato negli ultimi dieci anni: sul territorio lucchese. Prima da volontario della politica, poi da consigliere comunale. Un lavoro costante che rappresenta la base della mia conoscenza dei problemi della città per immaginare le possibili soluzioni”.

“A Nozzano ho issato, il 4 novembre, il tricolore che da troppo tempo mancava al monumento ai Caduti. Ho chiesto più volte in Consiglio comunale il suo restauro e finalmente sono iniziati i lavori per ridare decoro a un luogo importante. Le esigenze di questa parte di Oltreserchio tuttavia non finiscono qui. Per questo incontrerò i cittadini di Castiglioncello e di Nozzano, prendendomi carico dei problemi da tempo lamentati in queste frazioni”.